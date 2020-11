関連本もぞくぞく刊行！　書店フェアや、ドラえもんの「おめでとう」ムービーキャンペーンも！

映画「STAND BY ME ドラえもん2」大ヒット公開中!

【書店フェア】「なんてことないポケットティッシュくじびき」で「ちょっとしたシール」をもらおう!!

映画『STAND BY ME ドラえもん2』が11月20日(金)より、全国東宝系の劇場で大ヒット公開中です!

小学館では多数の『STAND BY ME ドラえもん2』関連書籍を刊行し、大好評をいただいていますが、全国の『STAND BY ME ドラえもん2』フェア参加書店では、『ドラえもん』関連書籍・コミックスを買うと、とってもおしゃれなポケットティッシュがもらえる、くじびき形式のキャンペーンを実施中です。

対象書籍はジュニア文庫の『STAND BY ME ドラえもん』『STAND BY ME ドラえもん2』をはじめ、『ドラえもん』のコミックスなどで、本を1冊お買い上げごとに1回、レジにて「なんてことないポケットティッシュくじびき」に参加することができます。

このティッシュは裏面に、全8種類の「ちょっとしたシール」がいずれか1枚、ランダムに入っており、遊び心満載のおしゃれなティッシュとなっています。

【「#今年夫婦になったふたりへ」キャンペーン】ドラえもんとのび太からビデオメッセージが届く!!

小学館も製作委員会に参加している映画公開記念企画として、11月22日(いい夫婦の日)1日限りで、Twitterで「#今年夫婦になったふたりへ」のハッシュタグをつけて投稿してくれた方のなかから抽選で、ドラえもんとのび太がふたりの名前を呼んで祝福してくれるスペシャルビデオメッセージをお届けするキャンペーン「#今年夫婦になったふたりへ」が実施されます。こちらも奮ってご参加ください。

書店フェアや「#今年夫婦になったふたりへ」キャンペーンの詳細は、ドラえもん公式サイト「ドラえもんチャンネル」のトップページをご覧ください。

●ドラえもんチャンネル

https://dora-world.com/

この冬は、映画で、本で、『ドラえもん』をお楽しみください!

(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners