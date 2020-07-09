図鑑NEO新刊発売記念文化講演会・オンライン【ドキドキ実験スーパーライブ】に、50組100名様をご招待！

文化講演会オンライン
小学館の図鑑NEO 『新版 科学の実験 あそび･工作･手品』発刊記念
～ドキドキ実験スーパーライブ～開催！ ５０組１００名様ご招待！！
『新版 科学の実験』監修者ガリレオ工房のみなさんによる特別オンラインイベントに抽選で50組100名様をご招待いたします。
★ドキドキポイント①
先生たちのあっとおどろく大規模実験がみられる！
★ドキドキポイント②
身近なものでできるおもしろ実験をいっしょにやってみよう！
オンライン上でみんなといっしょにおうちで科学を楽しもう！
※実験内容は変更する可能性があります
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小学館の図鑑NEO『新版 科学の実験 あそび・工作・手品』発刊記念文化講演会
特別オンラインイベント～ドキドキ実験スーパーライブ～
【日 時】2020年7月24日（金・祝）16:00配信開始 ※ZOOMにて開催予定
【講 師】ガリレオ工房（本書監修）
【企画制作】株式会社小学館・公益財団法人一ツ橋綜合財団
【応募締切】2020年7月20日（月）23:59
当選者にはご招待メールを発送します。
厳正なる抽選のうえ、当選者を決定し、ご招待メールの発送をもって
発表にかえさせていただきます。
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