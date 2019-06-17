お知らせ

2019.6.17

図鑑NEO新刊発売記念文化講演会【おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで】に、親子ペア150組300名様をご招待！

図鑑ＮＥＯ新刊発売記念文化講演会【おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで】に、親子ペア１５０組３００名様をご招待！

図鑑NEOシリーズ新刊発売記念　文化講演会

「おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで

親子ペア150組300名様をご招待！

このたび小学館では、大人気シリーズ図鑑NEOから、『小学館の図鑑NEO [新版] 水の生物 DVDつき』を発売しました。

本書の刊行を記念して、監修者である窪寺恒己先生［国立科学博物館名誉研究員・日本水中映像 (株) 学術顧問］と水中カメラマン・中村宏治先生［日本水中映像 (株) 会長］による講演会を開催します。

海中にただよう様々な形の動物プランクトンや、世界で初めてとらえたダイオウイカの秘蔵映像を交えながら、興味深いお話しをしていただきます。ふるってご応募ください。

 

【小学館文化講演会】おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで

［日　時］2019年7月20日（土）13:30開場　14:00開演

［場　所］丸の内 MY PLAZA ホール（東京都千代田区丸の内）

［講　師］窪寺恒己先生［国立科学博物館名誉研究員・日本水中映像 (株) 学術顧問］

　　　　　中村宏治先生［日本水中映像 (株) 会長］

［主　催］株式会社小学館・公益財団法人一ツ橋綜合財団

 

　ご応募はこちらから

 

【応募締切】2019年7月8日（月）23:59

　招待状は７月１０日頃に発送の予定です。

　厳正なる抽選のうえ、当選者を決定し、招待状の発送をもって発表にかえさせていただきます。

 

新発売！

小学館の図鑑NEO『［新版］水の生物』DVDつき

小学館の図鑑NEO『昆虫２』地球編 DVDつき

小学館の図鑑NEO POCKET
『イモムシとケムシ』チョウ・ガの幼虫図鑑