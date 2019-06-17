お知らせ
2019.6.17
図鑑NEO新刊発売記念文化講演会【おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで】に、親子ペア150組300名様をご招待！
図鑑NEOシリーズ新刊発売記念 文化講演会
「おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで」
親子ペア150組300名様をご招待！
このたび小学館では、大人気シリーズ図鑑NEOから、『小学館の図鑑NEO [新版] 水の生物 DVDつき』を発売しました。
本書の刊行を記念して、監修者である窪寺恒己先生［国立科学博物館名誉研究員・日本水中映像 (株) 学術顧問］と水中カメラマン・中村宏治先生［日本水中映像 (株) 会長］による講演会を開催します。
海中にただよう様々な形の動物プランクトンや、世界で初めてとらえたダイオウイカの秘蔵映像を交えながら、興味深いお話しをしていただきます。ふるってご応募ください。
【小学館文化講演会】おどろき！水の生物 動物プランクトンからダイオウイカまで
［日 時］2019年7月20日（土）13:30開場 14:00開演
［場 所］丸の内 MY PLAZA ホール（東京都千代田区丸の内）
［講 師］窪寺恒己先生［国立科学博物館名誉研究員・日本水中映像 (株) 学術顧問］
中村宏治先生［日本水中映像 (株) 会長］
［主 催］株式会社小学館・公益財団法人一ツ橋綜合財団
【応募締切】2019年7月8日（月）23:59
招待状は７月１０日頃に発送の予定です。
厳正なる抽選のうえ、当選者を決定し、招待状の発送をもって発表にかえさせていただきます。
新発売！
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