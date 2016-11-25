2017年の大河ドラマ『おんな城主 直虎』の主人公、井伊直虎。その人生や歴史の舞台を、ドラマの時代考証も担当している小和田哲男さんが、わかりやすく解説します。
『井伊直虎の城』刊行記念文化講演会
井伊直虎と戦国の女城主
講師：小和田哲男（静岡大学名誉教授）
日時：2017年1月8日（日） 13:30開場 14:00開演
会場：時事通信ホール（東京都中央区）
主催：小学館・一ツ橋綜合財団
講師の小和田さんは、静岡大学名誉教授で、日本城郭協会理事長でもあります。井伊、今川、武田、徳川にゆかりの城や遺構などを紹介、さらに、講演会当日夜からスタートする大河ドラマの見どころもお話しいただきます！
このイベントに、300名様ご招待いたします
https://ml.webshogakukan.com/solopen/enquete/20170108.do
【関連本のご紹介】
『井伊直虎の城 今川・武田・徳川の城取り合戦』
小和田哲男・監修 定価：1,400円＋税
小学館より好評発売中
https://www.shogakukan.co.jp/books/09626328
「井伊直虎の城」刊行記念、小和田哲男講演会に、300名様ご招待いたします！ 2016-11-25
関連リンク
ランキング