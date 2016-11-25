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2016.11.25

「井伊直虎の城」刊行記念、小和田哲男講演会に、300名様ご招待いたします！

「井伊直虎の城」刊行記念、小和田哲男講演会に、300名様ご招待いたします！

2017年の大河ドラマ『おんな城主 直虎』の主人公、井伊直虎。その人生や歴史の舞台を、ドラマの時代考証も担当している小和田哲男さんが、わかりやすく解説します。

 

『井伊直虎の城』刊行記念文化講演会

井伊直虎と戦国の女城主

講師：小和田哲男（静岡大学名誉教授）

日時：2017年1月8日（日）　13:30開場　14:00開演

会場：時事通信ホール（東京都中央区）

主催：小学館・一ツ橋綜合財団

 

講師の小和田さんは、静岡大学名誉教授で、日本城郭協会理事長でもあります。井伊、今川、武田、徳川にゆかりの城や遺構などを紹介、さらに、講演会当日夜からスタートする大河ドラマの見どころもお話しいただきます！

 

このイベントに、300名様ご招待いたします

ご応募はこちらから

https://ml.webshogakukan.com/solopen/enquete/20170108.do

 

 

 

【関連本のご紹介】

『井伊直虎の城　今川・武田・徳川の城取り合戦

小和田哲男・監修　定価：1,400円＋税

小学館より好評発売中

本書の内容はこちら

https://www.shogakukan.co.jp/books/09626328


 

「井伊直虎の城」刊行記念、小和田哲男講演会に、300名様ご招待いたします！

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